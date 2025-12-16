 Bartesaghi, indiscrezione da non credere! Offerta monstre...
Bartesaghi, indiscrezione da non credere! Offerta monstre in arrivo per il terzino? Lo scenario

Bartesaghi, il terzino, autore di una doppietta contro il Sassuolo, potrebbe finire nel mirino della Premier a gennaio. Offerta monstre?

Il calciomercato di gennaio, per il Milan, non riguarderà solo gli arrivi (due prestiti e giovani), ma potrebbe anche portare a valutazioni su possibili cessioni.

Secondo Luca Bianchin su Gazzetta.it, la dirigenza rossonera deve mantenere alta l’attenzione su eventuali offerte imprevedibili provenienti dall’estero per i propri giocatori.

Nelle scorse settimane, un nome in particolare è circolato come possibile obiettivo di club stranieri: Bartesaghi.

Bartesaghi a rischio cessione a gennaio?

PAROLE – «Nelle scorse settimane, ad esempio, si è scritto di un possibile interesse di club esteri per Bartesaghi. Al momento, nulla di concreto».

Nonostante l’attuale assenza di offerte formali, l’interesse per il giovane difensore è un segnale che il Milan potrebbe ricevere proposte per i suoi talenti, specialmente quelli con margini di crescita o che non rientrano immediatamente nei piani del tecnico.

