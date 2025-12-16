Mercato Milan, tra prestiti e investimenti sui giovani Furlani detta la linea per gennaio: niente spese folli

Mercato Milan, i rossoneri coglieranno due opportunità in prestito a gennaio e si concentreranno soprattutto su calciatori giovani

Nonostante la necessità di rinforzare l’attacco e la difesa, il Milan potrebbe optare per un approccio cauto e mirato durante la sessione di calciomercato di gennaio, evitando spese immediate di grande entità.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, la strategia del Diavolo in apertura di mercato sarà improntata alla sostenibilità finanziaria e alla ricerca di soluzioni temporanee e prospettiche.

PAROLE – «È più che possibile che vedremo un gennaio senza spese importanti, con due arrivi in prestito e magari un paio di acquisti giovani»

Questa impostazione suggerisce che il Milan cercherà di risolvere l’emergenza immediata, sia in attacco (con Füllkrug) che in difesa (con un centrale esperto), utilizzando la formula del prestito, come già ipotizzato per il centravanti tedesco. Un prestito permette di fornire ad Allegri i rinforzi richiesti senza impegnare subito capitali, lasciando aperte le possibilità per obiettivi più costosi e a lungo termine (come Vlahovic in estate).

Mercato Milan, l’occhio sui giovani: il nome di Arizala

Accanto ai prestiti per le urgenze, il Milan continuerà la sua politica di investimento sui talenti per il futuro. Bianchin cita un nome non casuale: Arizala.

PAROLE – «Arizala non è un riferimento casuale».

Questo indica che la dirigenza e lo scouting rossonero stanno monitorando attivamente giovani prospetti per arricchire la rosa in vista delle prossime stagioni.

In sintesi, la strategia di Igli Tare per gennaio si focalizzerà sul tamponamento delle lacune immediate tramite prestiti e sull’investimento discreto su giovani talenti.