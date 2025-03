Cardinale Milan, Zazzaroni duro con la società rossonera: 12 domande che non passano inosservate

Cardinale Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha fatto 12 precise domande al patron rossonero dopo la vittoria di Lecce

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato:

PAROLE – «Non avendo ancora capito, dopo mesi e mesi, di chi sia realmente il Milan (ma anche chi ha, o avrebbe, pagato il portavoce di Conceiçao per sputtanare l’allenatore) mi sono deciso. E mentre seguivo la partita di Lecce ho buttato giù un po’ di domande per l’amministratore delegato Giorgio Furlani, uomo Elliott: se non ha intenzione di rispondere può sempre girarle su Telegram a Gerry Cardinale, mister Uccello Rosso, evito di precisare la specie. Provo a essere chiaro e diretto.

1) Chi è il proprietario definitivo del Milan, inteso come titolare del controllo e delle decisioni? Ed è normale che permangano nei ruoli di vertice di una società ceduta professionisti che sono espressione della parte venditrice?

2) Qual è la posizione di Ibrahimovic? È condivisa e accettata da tutte le componenti?

3) Non pensa che, visti i risultati, i tifosi meritino di sapere chi sarà il responsabile delle scelte tecniche che verranno effettuate da qui in avanti?

4) Le ha mai sfiorato il dubbio che nell’epurazione fatta nel recente passato si sia un tantinello esagerato buttando via il bambino con l’acqua sporca?

5) Non ritiene che alcuni agenti abbiano raggiunto un grado di influenza eccessiva, considerata la caratura della società?

6) Si è mai chiesto perché nessuno di voi è riuscito a convincere i media e i tifosi sui punti chiave della gestione? Siamo tutti stupidi oppure, in casi come questo, il fumo è particolarmente funzionale?

7) Quando Cardinale e Ibra hanno incontrato a Londra agenti e soprattutto candidati alla direzione sportiva – Berta, Tare, Paratici – lei era al corrente della cosa?

Chiudo con qualche interrogativo marginale.

8) Chi aveva scelto Lopetegui in estate? E chi ha deciso di trombarlo dopo la protesta dei tifosocial?

9) Chi ha pensato bene di affidare la squadra a Paulo Fonseca?

10) Chi non ha avuto il buonsenso di comunicare allo stesso Fonseca che era stato licenziato costringendolo a farsi perculare in una conferenza stampa umiliante?

11) Perché dopo un portoghese ne è arrivato un altro e un altro ancora (João Felix)?

12) È vero che ha rischiato il posto?».