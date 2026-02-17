Cardinale si avvicina sempre di più al Milan: dalla visita in Lega Calcio alla possibile presenza per il derby

Cardinale si avvicina al Milan e le ultime visite lo dimostrano: dalla visita in Lega Calcio fino alla sua possibile presenza nel derby contro l’Inter

A meno di un mese dall’ultima volta, Gerry Cardinale è tornato a far sentire la sua presenza a Milanello. Il numero uno di RedBird ha incontrato Massimiliano Allegri e la squadra, ribadendo la centralità del club nei piani strategici della proprietà americana. La visita, avvenuta domenica scorsa, non è stata solo un gesto di vicinanza al gruppo, ma l’occasione per fare il punto con la dirigenza rossonera sugli obiettivi stagionali, proprio mentre la squadra si prepara ai prossimi cruciali impegni di campionato.

La vera novità del soggiorno italiano di Cardinale è stata però la sua prima storica apparizione negli uffici della Lega Calcio Serie A. Il manager statunitense ha incontrato il presidente Ezio Maria Simonelli per discutere dello sviluppo del calcio italiano all’estero. «Ci ha fatto molto piacere averlo con noi e parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti anche grazie a lui» ha commentato Simonelli, sottolineando come la partnership con un colosso mediatico come CBS (di cui RedBird è azionista) possa essere la chiave per il mercato USA.

Cardinale, la sfida degli orari e il possibile ritorno per il Derby

Uno dei temi caldi affrontati durante l’incontro riguarda la fruibilità delle partite oltreoceano, ostacolata dai fusi orari che mal si conciliano con i grandi eventi sportivi americani. L’obiettivo è quello di rendere la Serie A un prodotto globale, adattando i palinsesti per attrarre nuovi fan. «Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo cosa si potrà fare» ha ammesso il presidente Simonelli, aprendo a possibili cambiamenti per favorire la visibilità internazionale del campionato.

Per quanto riguarda il campo, i tifosi dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere Cardinale in tribuna. Il patron non sarà presente a San Siro né per il recupero contro il Como, né per la sfida con il Parma. L’occasione del grande ritorno potrebbe essere però il Derby di Milano contro l’Inter di Cristian Chivu, in programma l’8 marzo: una sfida che si preannuncia decisiva per la corsa scudetto e che Cardinale non vorrebbe perdersi per nulla al mondo.