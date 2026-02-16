Connect with us

Scaroni alla Triennale: «Cardinale accolto molto bene in Lega. Del VAR non parlo. Ai tifosi rossoneri dico che…»

Published

2 ore ago

on

By

scaroni

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato di alcuni importanti temi alla Triennale: le sue dichiarazioni su Cardinale e il VAR

In una Milano che respira l’atmosfera magica dei Giochi Olimpici Invernali 2026, il presidente del Milan Paolo Scaroni è arrivato oggi alla Triennale, sede d’eccezione di Casa Italia.

Il dirigente rossonero è tra i protagonisti del summit “Your Next Milano 2026”, un tavolo di confronto strategico sulla competitività del territorio che vede seduti allo stesso tavolo il sindaco Sala, il governatore Fontana e il presidente nerazzurro Beppe Marotta.

PAROLE – «Sì, è stato accolto molto bene. VAR e cambio del regolamento? Non lo so, di tutte queste cose non parlo. Messaggio per i tifosi del Milan? Certo, di sostenerci sempre».

