Cardinale, il proprietario del Milan SVELA: «Vi racconto la partnership con Paramount, questo è l’obiettivo»

In un’intervista rilasciata alla CNBC, il proprietario del Milan Cardinale ha svelato i dettagli della partnership con Paramount

Le parole in un’intervista rilasciata alla CNBC, del proprietario del Milan Cardinale che ha svelato i dettagli della partnership con Paramount:

LE PAROLE – «Il bello di questo accordo è che non abbiamo bisogno di creare un’azienda attorno a questo progetto. Siamo partiti dall’ottimo lavoro di David e dal team di Skydance. In questi 15 anni Ellission ha creato una parterniship fondamentale con Paramount per molti dei suoi tentpoles (i progetti di maggior successo ndr). Il nostro lavoro consiste quindi nel prendere un’azienda con oltre 100 anni di storia e con un grande portafoglio di proprietà intellettuale e posizionarla per il nuovo mondo. Nei miei trent’anni di carriera, l’unico momento in cui sembrava che il settore se ne fosse reso conto è stato con lo scatenarsi della guerra dello streaming. Ebbene, David Ellison e il suo team a Skydance si occupano di questo da un po’ di tempo. Abbiamo con loro un rapporto di fiducia perché Skydance lavora da molti anni con il team a Paramount. Per prima, vorremmo integrare l’intero portafoglio e trasformarlo in una strategia di crescita. Secondo i nostri investimento sono a fianco degli azionisti comuni. Siamo quindi allineati sia con il gruppo di gestione sia con gli azionisti»