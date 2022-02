ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caputo: «Tomori? In Serie A ho affrontato Chiellini….». Le parole dell’attaccante della Sampdoria

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Tomori? Penso che in Serie A ci sono tanti difensori forti. La difesa del Milan è una difesa forte, lui è rapido, cattivo. Non è facile da affrontare. Abbiamo preso la giuste precauzioni e cercheremo di mettere in difficoltà anche il Milan. In campionato ho affrontato Chiellini con il quale ho battagliato molto».