Ito Milan, SPUNTA il centrale dello Stoccarda per la difesa rossonera: lo vuole LUI, tutti i dettagli

Ito-Milan, spunta il centrale dello Stoccarda per la difesa rossonera della prossima stagione: Moncada primo estimatore

Come riportato da Tuttosport, è spuntato un nome a sorpresa per il calciomercato Milan della prossima stagione. Nell’incontro di ieri con lo Stoccarda, il club rossonero non ha solo approfondito i discorsi per Guirassy ma ha avviato i primi contatti anche per Ito.

Il centrale giapponese piace tantissimo a Moncada soprattutto perchè è di piede mancino, caratterista cruciale e che manca nella rosa rossonera di questa stagione. Nelle prossime settimane il Diavolo deciderà se affondare definitivamente il colpo.