Capuano attacca Reijnders: «Si tollerano troppo le entrate pericolose». Le parole del giornalista dopo l’intervento del centrocampista rossonero su Gagliardini

Giovanni Capuano ha parlato su Twitter di metro arbitrale e uniformità di giudizio, soprattutto dopo quanto accaduto in Milan-Monza. Ecco le parole del giornalista:

«Reijnders si salva perché ritrae in parte la gamba prima dell’impatto. Berardi perché struscia. Malinovskyi non si capisce perché ma la morale è che si tollerano troppo entrate pericolose e che mettono a rischio l’incolumità dell’avversario. Va bene la tolleranza zero con le proteste, ma una registrata non sarebbe male».