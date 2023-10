Capello: «Serie A equilibrata. Milan? Sono rimasto colpito da…». Le sue dichiarazioni al Corriere della Sera

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato anche di Milan e Scudetto. Le sue dichiarazioni.

SERIE A – «È un torneo diverso rispetto a quello passato quando il Napoli e il suo allenatore avevano compreso subito quale fosse la strada giusta da percorrere per vincere. Il campionato attuale è più equilibrato: vedo in corsa l’Inter. È la squadra più forte, il Milan è più strutturato rispetto all’anno scorso e la Juventus che, senza coppe, può concentrare gli sforzi sullo scudetto»

MILAN IN VETTA – «Pioli può contare sul supporto di leader come Maignan e Giroud: possono essere utili per aiutare gli ultimi arrivati ad integrarsi. Sono rimasto colpito dai nuovi che si impegnano per mettersi in evidenza, sacrificandosi»