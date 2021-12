Capello: «Ibrahimovic lottava anche in allenamento. Ecco cosa non vuole»

Fabio Capello, allenatore di Ibrahimovic ai tempi della Juventus, ha ricordato la mentalità e il rigore dello svedese. Ecco le sue parole

Fabio Capello, allenatore di Ibrahimovic ai tempi della Juventus, ha ricordato la mentalità e il rigore dello svedese. Ecco le sue parole

«In allenamento lottava, erano partite vere, non di allenamento. Non accetta che gli altri non si allenino duramente. È questa la cosa più importante».