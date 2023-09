Inter Milan, Cambiasso: «Il derby sarà influenzato da questo aspetto»

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, ha analizzato il derby di domani tra i nerazzurri e il Milan: le dichiarazioni

Presente all’Italian Padel Award a Roma, Esteban Cambiasso ha parlato così di Inter-Milan a Sky:

«No, i giocatori sanno che si guarda una partita alla volta. Oggi si ragiona partita su partita, è molto più determinante capire come arriveranno i giocatori delle nazionali, chi è stato in giro per il mondo. Quella sarà la paura più grande per gli allenatori, non la partita successiva di Champions».