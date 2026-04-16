Camarda può sorridere: notizie positive sulle sue condizioni. Il comunicato del Lecce. Segui le ultime sui rossoneri

Il count-down per il ritorno in campo di uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico italiano è finalmente giunto al termine. Francesco Camarda è pronto a riprendersi il suo posto nel cuore dell’attacco del Lecce. Dopo un lungo stop forzato, il centravanti di proprietà dei rossoneri ha concluso il suo percorso riabilitativo, regalando una freccia fondamentale all’arco dei salentini per il finale di stagione.

Il calvario alla spalla e l’iter riabilitativo

La sfortuna aveva colpito il ragazzo lo scorso 28 gennaio, quando si era reso necessario un intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra. L’operazione, mirata alla ricostruzione del cercine glenoideo, era stata eseguita a Milano e aveva costretto il gioiello del Diavolo a un’assenza dai campi durata quasi tre mesi. Durante questo periodo, il giocatore ha lavorato duramente sotto la supervisione dello staff medico del club meneghino, proprietario del cartellino, per recuperare la piena mobilità e forza nell’articolazione.

Il monitoraggio è stato costante anche da parte della dirigenza della società di Via Aldo Rossi. In particolare, Igli Tare ha seguito con attenzione i progressi del ragazzo, conscio del valore che Camarda rappresenta per il futuro della rosa guidata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese attende infatti la maturazione definitiva del ragazzo in terra pugliese prima di un possibile inserimento stabile in prima squadra nella prossima stagione.

Il comunicato ufficiale dell’U.S. Lecce

La conferma ufficiale del rientro è arrivata tramite una nota stampa pubblicata sul sito del club pugliese. La fonte ufficiale riporta testualmente:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco“.

Nuove soluzioni per Eusebio Di Francesco

Il ritorno del giovane bomber rappresenta una boccata d’ossigeno per Eusebio Di Francesco. Con il recupero del numero 9 in prestito dai rossoneri, i giallorossi guadagnano fisicità e imprevedibilità nell’area di rigore avversaria. Camarda potrà così dare il suo contributo decisivo per la salvezza o il piazzamento dei salentini, confermando le ottime impressioni lasciate prima del brutto infortunio alla spalla.