Calhanoglu verso l’addio: chance di rinnovo ridotte

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan sarebbe compromesso. Le chance per il rinnovo si sono ulteriormente ridotte. Potrebbe lasciare…

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco chiederebbe sempre non meno di 5 milioni di euro netti all’anno. I rossoneri non si spingerebbero oltre i 4 milioni.

Le chance si sono così ridotte ad un mese dalla scadenza del contratto. Nelle prossime settimane l’ex Bayer Leverkusen, stando a quanto riporta Tuttosport, dovrebbe lasciare Milanello. Un addio a costo zero…