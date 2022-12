Calhanoglu, doppio obiettivo contro il Napoli: «Vincere e fare gol su punizione». L’ex rossonero parla delle prossime sfide in calendario

Calhanoglu ha fame con l’Inter e punta i prossimi obiettivi: Napoli e Salisburgo. Non solo vittorie, ma anche soddisfazioni personali per l’ex Milan, con un desiderio in vista del ritorno del campionato.

LE SPERANZE DI CALHANOGLU – «Gol su punizione? Mi auguro di fare un gol così anche in campionato, mi sto preparando per questo. In queste settimane abbiamo riposato sia fisicamente che mentalmente. Vogliamo adesso prepararci bene qui a Malta perché mercoledì giochiamo contro il Salisburgo che è una squadra molto forte. Vogliamo migliorare anche se oggi per noi è stata una bella gara. Abbiamo fatto bene, ma nelle prossime settimane sarà importante allenarci su tutte quelle cose andate male nei primi tre mesi di campionato. Con il Napoli vogliamo vincere »