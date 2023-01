Calhanoglu: «Li abbiamo mandati a casa velocemente e basta»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato così dopo il 3-0 al Milan: le dichiarazioni del turco

Hakan Calhanoglu ha parlato così a Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana.

VITTORIA IMPORTANTE – «Lo è molto, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai tifosi che sono venuti qui. Oggi 3-0, non si può dire tanto».

RIVINCITA PERSONALE – «Si certo. Io preferisco stare zitto, era pesante per me vedere cose che non mi aspettavo ma con calma torna tutto. Oggi avevamo fame, secondo me devono rispettarci. Li abbiamo mandati a casa velocemente, ora ci concentriamo sul campionato. Oggi abbiamo mangiato il Milan e basta».

SCUDETTO – «Ci crediamo fino alla fine. Nessuno si aspettava il pari di Monza. Dobbiamo continuare come oggi, se continui il resto arriva e noi ci crediamo».