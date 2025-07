Calhanoglu, notizia clamorosa sul suo futuro: l’ex Milan potrebbe firmare per questa squadra sorprendendo tutti. Le ultimissime notizie

Secondo recenti indiscrezioni trapelate dai media turchi, il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere nuovamente a Istanbul, ma questa volta sulla sponda gialloblù del Fenerbahçe. Il presidente del club, Ali Koç, avrebbe intavolato una trattativa diretta con il centrocampista dell’Inter, un’operazione che suona come una beffa per i rivali cittadini del Galatasaray, che solo di recente sembravano a un passo dall’acquisizione del giocatore.

La dirigenza del Fenerbahçe si è mossa concretamente, informandosi sia sull’attuale stipendio netto di Calhanoglu sia sulle richieste economiche avanzate dall’Inter per un’eventuale cessione. Questo passo fa pensare a un serio interesse da parte del club di Mourinho, che, a quanto pare, starebbe valutando di formulare una proposta ufficiale. Tale offerta si preannuncia superiore ai 10 milioni di euro complessivi che erano stati presentati dal Galatasaray, segno della volontà del Fenerbahçe di non farsi superare nella corsa al talentuoso centrocampista.

Ciò che rende la situazione ancora più interessante è l’apertura mostrata da Calhanoglu. L’ex Milan, infatti, non avrebbe chiuso le porte a un ennesimo passaggio da una sponda all’altra della città, suggerendo che un ritorno in Turchia, magari proprio con la maglia del Fenerbahçe, non sarebbe un’opzione da scartare. Un trasferimento di questo tipo rappresenterebbe non solo un significativo rinforzo per il Fenerbahçe, ma anche un colpo di mercato dal forte impatto simbolico nel panorama calcistico turco.