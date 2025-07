Calhanoglu, clamorosa svolta nel futuro dell’ex Milan! Il turco sta flirtando con questa squadra

Calhanoglu, l’attuale centrocampista dell’Inter ed ex Milan sta flirtando con il Fenerbahce: trasferimento possibile. Ultime

Le voci di mercato attorno ad Hakan Calhanoglu non accennano a placarsi e, dopo il quasi trasferimento al Galatasaray, si inserisce prepotentemente il Fenerbahçe, scatenando un vero e proprio terremoto nel calcio turco e italiano. Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, avrebbe intavolato una trattativa diretta con il centrocampista turco dell’Inter, ex Milan, per un clamoroso ritorno nella sua città natale. Questa mossa, se concretizzata, rappresenterebbe l’ennesimo colpo di scena in una carriera già ricca di passaggi significativi, incluso il trasferimento a parametro zero dal Milan all’Inter che fece tanto discutere.

La dirigenza del Fenerbahçe, con José Mourinho alla guida tecnica, sembra intenzionata a fare sul serio. Le prime indiscrezioni parlano di un’attenta valutazione sulle richieste economiche dell’Inter per il cartellino di Calhanoglu e, soprattutto, sull’entità del suo stipendio netto. L’obiettivo è superare l’offerta di oltre 10 milioni di euro complessivi che era stata presentata dal Galatasaray, dimostrando una ferrea volontà di assicurarsi le prestazioni del talentuoso regista. Il fatto che Calhanoglu non avrebbe chiuso a questo ennesimo passaggio da una sponda all’altra della città, dopo aver già vestito la maglia di entrambe le squadre di Milano, aggiunge ulteriore pepe a una situazione già incandescente.

Per l’Inter, la situazione è complessa ma potenzialmente vantaggiosa. Se da un lato perdere un giocatore del calibro di Calhanoglu, pilastro del centrocampo, sarebbe un duro colpo, dall’altro una cifra consistente potrebbe finanziare altre operazioni di mercato. L’Inter valuterà attentamente ogni proposta, cercando di massimizzare il profitto da un’eventuale cessione. La finestra di mercato è ancora lunga e le strategie dei club possono evolvere rapidamente.

Nel frattempo, a Milano, le manovre di mercato del Milan proseguono sotto l’attenta guida del nuovo direttore sportivo, Igla Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La possibile partenza di Calhanoglu dall’Inter potrebbe avere ripercussioni indirette anche sulle scelte dei rossoneri, pur non essendo direttamente coinvolti nella trattativa. Il derby di Milano, da sempre acceso, potrebbe vedere un ulteriore capitolo nel caso in cui Calhanoglu decidesse di tornare in Turchia, lasciando un vuoto nel centrocampo nerazzurro.

La fonte di queste indiscrezioni è rappresentata, come detto, da alcuni media turchi, da sempre molto vicini alle vicende dei principali club di Istanbul. Sarà interessante osservare gli sviluppi di questa trattativa che potrebbe ridefinire gli equilibri nel campionato turco e avere, seppur marginalmente, un impatto anche sulla prossima stagione di Serie A. Il Fenerbahçe sembra determinato, l’Inter riflette, e Calhanoglu, l’ex Milan, potrebbe essere protagonista dell’ennesimo, clamoroso trasferimento.