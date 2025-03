Condividi via email

Calendario Serie A, domenica di fuoco con due big match: il programma completo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella serata di ieri, ha ottenuto un successo molto importante in trasferta contro il Lecce. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali partite si disputeranno quest’oggi in Serie A.

Hellas Verona- Bologna, ore 12:30.

Napoli-Fiorentina, ore 15:00.

Empoli-Roma, ore 18:00.

Juventus-Atalanta, ore 20:45.

Quest’oggi, dunque, scenderanno tante candidate in corsa per un posto in Europa. Il Milan guarderà molto interessato.