Calendario Milan, ultimi due match per concludere il mese di marzo!

Calendario Milan, il quadro è definito: data e orario delle prossime partite dei rossoneri. Le ultimissime notizie sul club

Il Milan si appresta a preparare i prossimi impegni. Di seguito riportate le prossime partite in programma fino alla giornata numero 30 del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati a dare continuità dopo aver battuto il Lecce in trasferta per 2-3.

15 marzo, Milan-Como ore 18:00.

30 marzo Napoli-Milan ore 20:45