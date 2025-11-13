Calendario Milan, date e orari delle prossime partite dei rossoneri fino alla 22° giornata. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sosta per le nazionali segna l’ultimo momento di pausa per il Milan in questo 2025. I rossoneri rientrano in campo con la consapevolezza di aver chiuso le prime undici giornate di Serie A al terzo posto in classifica, pur con qualche rammarico per i punti persi contro squadre abbordabili. Il Diavolo, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è ora atteso da un calendario intenso che si aprirà con la sfida più sentita: il Derby della Madonnina.

Un Bilancio Altalenante Prima della Pausa

L’ultima fase del campionato ha visto il Milan mostrare luci e ombre. Le vittorie fondamentali contro la Fiorentina e la Roma (ottenuta grazie a un gol decisivo di Pavlovic) hanno dimostrato il carattere e la solidità che Allegri sta cercando di infondere.

Tuttavia, i due pareggi per 2-2 contro il Pisa e il Parma, uniti all’1-1 di Bergamo contro l’Atalanta, hanno lasciato l’amaro in bocca alla dirigenza, compreso il DS Igli Tare. Questi risultati suggeriscono che c’è ancora molto da lavorare sulla continuità e sulla gestione del vantaggio, punti su cui il tecnico livornese dovrà concentrarsi al rientro.

Il Calendario di Fuoco: Inter e Lazio Subito

Il rientro dalla sosta non ammette distrazioni per i rossoneri. Il calendario del Milan prevede infatti un avvio subito cruciale, che metterà alla prova la tenuta psicologica e tattica della squadra:

Giornata Data e Ora Partita Risultato (Pre-Sosta) / Canale TV 12a giornata Dom 23/11/2025 – 20:45 Inter-Milan DAZN 13a giornata Sab 29/11/2025 – 20:45 Milan-Lazio DAZN/Sky/Now 7a giornata Dom 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1 8a giornata Ven 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2 9a giornata Mar 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1 10a giornata Dom 2/11/2025 Milan-Roma 1-0 11a giornata Sab 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

La Doppia Sfida Cruciale per Allegri e Tare

La dodicesima giornata sarà l’occasione per la rivincita cittadina contro l’Inter, una sfida che vale ben più di tre puntiin ottica Scudetto e per l’orgoglio meneghino. Subito dopo, la tredicesima giornata riserverà un altro test fondamentale contro la Lazio, una delle squadre storicamente più difficili da affrontare per il Diavolo.

Queste due partite consecutive contro rivali dirette diranno molto sulle reali ambizioni del Milan di Allegri e saranno un banco di prova essenziale per il lavoro svolto dal DS Igli Tare nella costruzione di una rosa adatta a reggere la pressione delle grandi sfide.