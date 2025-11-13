Pavlovic intoccabile di Allegri! Trasformazione incredibile per il serbo rispetto alla scorsa stagione. E ora l’esame derby

Pavlovic, il difensore serbo grazie alla cura Allegri ha decisamente cambiato passo rispetto alla scorsa stagione. Esame derby

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al prossimo Derby tra Inter e Milan (in programma il 23 novembre), concentrandosi sui punti fermi delle due difese. Se da un lato l’Inter celebra la solidità di Akanji, il Milan esalta la trasformazione di Strahinja Pavlović.

Il quotidiano titola: «Derby da duri. Akanji resterà, Pavlovic è al Max: sono intoccabili».

Pavlovic: la rinascita con Allegri

Il difensore serbo è l’emblema di come l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina abbia rivoluzionato le gerarchie e le prestazioni individuali.

Pavlović, che nella scorsa stagione aveva deluso le aspettative ed era stato considerato da alcuni un potenziale flop, è oggi un intoccabile e un pilastro fondamentale del reparto arretrato rossonero.

La Gazzetta sottolinea come il serbo sia «al Max» della sua forma e integrazione tattica. Allegri, noto per la sua capacità di migliorare i difensori, ha lavorato sulla concentrazione, sul posizionamento e sulla gestione della pressione del giovane difensore, trasformandolo in un giocatore totalmente diverso.

In vista del Derby, la presenza e la solidità di Pavlović saranno un fattore cruciale per affrontare l’attacco nerazzurro. La sua crescita, unita al rientro degli infortunati, rappresenta una delle note più liete per la formazione rossonera in questa fase di transizione.