Gol Pavlovic, il Milan sblocca clamorosamente la sfida: super azione di Leao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il big match di San Siro tra Milan e Roma si sblocca al trentanovesimo minuto, contro ogni logica del campo. Dopo un primo tempo dominato tatticamente e nelle occasioni create dalla squadra di Gasperini, è il Milan a passare in vantaggio con Pavlović, concretizzando la prima vera azione pericolosa dei rossoneri.

La rete è il frutto di un’accelerazione fulminea del suo interprete più atteso: Rafael Leão. L’esterno portoghese ha letteralmente spaccato la partita con un’azione personale di altissimo livello sulla fascia sinistra, saltando con una facilità disarmante due o tre avversari prima di servire un assist meraviglioso al centro dell’area.

La giocata è culminata con la corsa in sovrapposizione di Pavlović, che ha ricevuto il pallone e, con freddezza, ha battuto Svilar, portando il Milan sull’1-0 e infiammando San Siro. Un gol che premia il cinismo del Milan di Massimiliano Allegri e la genialità del suo fuoriclasse.

La rete, tuttavia, arriva a coronamento di una frazione di gioco in cui la Roma aveva mostrato una superiorità imbarazzante nella creazione di palle gol. La squadra di Gasperini ha avuto infatti almeno sei o sette palle gol limpide non sfruttate, gettando alle ortiche l’opportunità di chiudere il primo tempo in vantaggio. Tra le occasioni più nette, si contano un paio di conclusioni dal limite di Dybala e Abraham, un colpo di testa di Tomori su calcio d’angolo e diverse mischie furibonde risolte solo dall’ottima reazione di Mike Maignan.

Il portiere del Milan è stato il vero protagonista dei primi quaranta minuti, compiendo parate decisive che hanno mantenuto il risultato sullo zero a zero. La Roma paga a caro prezzo la mancanza di cinismo, mentre il Milan ringrazia la giocata individuale di Leão e la prontezza di Pavlović.