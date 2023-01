Calciomercato Primavera Milan, si studia il colpo Raveyre. Il contratto del portiere del Saint Etienne scade a giugno

Il mercato della prima squadra sembra in una fase di stallo, ma per la Primavera del Milan si studia già un colpo in entrata a giugno.

Secondo il Corriere dello Sport, si tratta del portiere francese Noah Raveyre: classe 2005, in forza al Saint Etienne e in scadenza di contratto il prossimo giugno.