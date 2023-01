Calciomercato Milan: si riapre la pista Ziyech?

Il momento complicato che sta attraversando il Milan di Pioli potrebbe convinvere il club a tornare sul mercato. Torna l’ipotesi Ziyech?

Secondo Tuttosport il marocchino non ha ricevuto nessuna offerta fin qui per lasciare il Chelsea ma a Londra è sempre più chiuso e non rientra nei piani dei Blues. La finestra rossonera per questo può restare aperta.