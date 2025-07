Calciomercato Milan, il pressing di Allegri fa breccia! Vuole solo i rossoneri, spunta l’incastro col top club

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic vuole solo i rossoneri: patto d’acciaio con Allegri e bozza di accordo sul contratto già raggiunta

Le strategie di mercato si intensificano in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan starebbe attendendo una mossa chiave della Juventus per tentare l’affondo su Dusan Vlahovic. Questo scenario dipinge un quadro intrigante, dove le sorti di un attaccante crocevia per il futuro rossonero sembrano legate a un effetto domino nel panorama calcistico italiano.

L’intera operazione si basa su un presupposto fondamentale: la Juventus deve prima acquisire un terzo centravanti per la sua rosa. Il nome che circola con insistenza, in questo contesto, è quello di Kolo Muani. Una volta che la Vecchia Signora avrà completato questo acquisto, trovandosi quindi con un eccesso di attaccanti centrali, il Milan si sentirebbe autorizzato a fare la sua mossa per Vlahovic, cercando di ottenere condizioni di acquisto vantaggiose. Questa tattica, sebbene complessa, rivela la profonda pianificazione e la pazienza strategica della dirigenza rossonera, consapevole che le opportunità di mercato spesso nascono da situazioni di sovrabbondanza in altre squadre.

La volontà del Milan di puntare su Vlahovic non è una novità, ma l’articolo di Ramazzotti aggiunge dettagli significativi che rendono l’operazione ancora più credibile. Sembrerebbe esserci già una “mezza intesa” sul fronte contrattuale con il giocatore serbo. Le cifre ipotizzate parlano di un ingaggio di 6 milioni di euro più bonus, legati a gol e alla eventuale conquista dello Scudetto. Questo dimostra non solo la determinazione economica del Milan, ma anche la sua volontà di gratificare il giocatore in base alle sue prestazioni e ai successi di squadra. Un contratto basato su incentivi è spesso un segnale di fiducia reciproca e di un allineamento di obiettivi tra club e atleta.

Un elemento di cruciale importanza in questa potenziale trattativa è il rapporto tra Vlahovic e Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico del Milan, infatti, avrebbe sempre considerato il serbo il suo profilo preferito per l’attacco. Questa stima reciproca e l’intesa tattica tra i due sono un fattore non trascurabile. Il fatto che Vlahovic abbia lavorato bene con lui e sia stato considerato una pedina fondamentale nel suo scacchiere, potrebbe influenzare positivamente la volontà del giocatore di restare in Italia e, potenzialmente, di trasferirsi in un club ambizioso come il Milan. L’idea di un nuovo progetto con un ruolo da protagonista assoluto potrebbe essere molto allettante per l’attaccante.

In conclusione, la possibile trattativa tra Milan e Juventus per Dusan Vlahovic si preannuncia come uno dei temi più caldi del prossimo mercato. La pazienza del Milan, la ricerca di condizioni favorevoli, l’accordo economico quasi raggiunto e l’intesa tra il giocatore e una figura di spicco come Allegri (che indirettamente ne attesta le qualità) sono tutti elementi che contribuiscono a rendere questo scenario estremamente realistico. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a finalizzare l’acquisto di Kolo Muani, sbloccando così un domino che potrebbe ridefinire gli equilibri offensivi della Serie A. Sarà interessante osservare come si evolverà questa intricata vicenda di mercato, con il Milan determinato a rafforzare il suo reparto offensivo con un attaccante di alto profilo e provata esperienza nel campionato italiano.