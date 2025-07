Calciomercato Milan, prima bozza dell’offerta da formulare a Vlahovic! Tare e Allegri al lavoro su questa linea, Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta intensificando i propri sforzi per Dusan Vlahovic, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, i dirigenti rossoneri si sono già messi al tavolo per studiare la proposta contrattuale da sottoporre all’attaccante serbo e al suo agente. Il nodo cruciale di tutta la trattativa, come spesso accade con i grandi nomi, riguarda l’aspetto economico: lo stipendio del giocatore.

Attualmente, Vlahovic percepisce una cifra considerevole, ben 12 milioni di euro netti all’anno. È chiaro che il club rossonero, pur volendo fortemente il giocatore, non può garantire un ingaggio di questa portata, lontano dai parametri salariali attuali della squadra. Nonostante questa disparità, il Milan è determinato a fare il possibile per convincere il centravanti.

La rosea rivela che i dirigenti e gli avvocati rossoneri stanno mettendo a punto una proposta che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro netti all’anno, cifra che sarebbe poi integrata da diversi bonus. Questi incentivi sarebbero legati a obiettivi specifici, come il numero di gol realizzati e, naturalmente, la vittoria dello Scudetto. Una strategia chiara per cercare di rendere l’offerta attraente pur mantenendo i conti in equilibrio. La sfida per il Milan sarà trovare il giusto compromesso tra le aspettative del giocatore e la sostenibilità economica del club.