Calciomercato Milan, Tare è al lavoro per formulare la prima offerta a Vlahovic: svelate le basi di un possibile accordo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta intensificando i propri sforzi per portare a San Siro Dušan Vlahović. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si sono già seduti al tavolo per definire la proposta contrattuale da presentare all’attaccante serbo e al suo agente, in un tentativo concreto di avviare una trattativa.

Il nodo cruciale di questa complessa operazione, come spesso accade per i giocatori di calibro internazionale, è l’aspetto economico, in particolare lo stipendio del calciatore. Vlahović attualmente percepisce una cifra considerevole, ben 12 milioni di euro netti all’anno. È evidente che il club rossonero, pur desiderando fortemente il giocatore, non può garantire un ingaggio di tale portata, che si discosterebbe in maniera significativa dai parametri salariali attuali della squadra.

Nonostante questa disparità, il Milan è determinato a fare tutto il possibile per convincere il centravanti. La rosea rivela che i dirigenti e gli avvocati del club stanno mettendo a punto una proposta che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro netti all’anno. Questa cifra base verrebbe poi integrata da diversi bonus, strutturati per rendere l’offerta più attraente. Questi incentivi sarebbero legati a obiettivi specifici, come il numero di gol realizzati e, naturalmente, la potenziale vittoria dello Scudetto.

Questa strategia mira a trovare un equilibrio tra le aspettative del giocatore e la sostenibilità economica del club. La sfida per il Milan sarà proprio quella di riuscire a trovare il giusto compromesso, rendendo l’offerta competitiva senza compromettere i propri bilanci, per assicurarsi un attaccante di assoluto valore come Vlahović.