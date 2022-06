Calciomercato Milan, un giovane di ritorno dal prestito: non verrà riscattato

Calciomercato Milan, un giovane difensore di ritorno dal prestito: non verrà riscattato e per lui si cerca una nuova sistemazione

Nikolaos Michelis ritorna al Milan dopo la stagione in prestito passata al Willem II. Il difensore classe 2001 ha giocato 13 partite in un’annata difficile per il club olandese, culminata con la retrocessione dall’Eredivisie.

La squadra di Tillburg ha un diritto di riscatto per il greco. Opzione che però non sembra al momento voler esercitare. Il club rossonero cercherà una nuova sistemazione al prodotto del proprio vivaio.