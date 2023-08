Taremi Milan: operazione quasi del tutto saltata. Ecco cosa sta succedendo e la decisione del club rossonero per completare l’attacco

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mehdi Taremi si allontana dal Milan e l’affare che sembrava in dirittura d’arrivo ieri sera ora è vicina a saltare.

Bonus, modalità del pagamento e soprattutto commissioni sono diventati, in poche ore, ostacoli insormontabili e il Milan non è disposto a nuovi rilanci. Valutazioni su altri profili in attacco, ma anche qui non sarà facile, corsa contro il tempo.