Calciomercato Milan, Goretzka affare a zero: Furlani sfida la Premier. La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Goretzka a parametro zero: Furlani in pressing

Mentre il campo chiede riscatto dopo il pari con il Parma, il calciomercato Milan si infiamma con una suggestione di respiro internazionale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri si sono inseriti con forza nella corsa a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già comunicato al Bayern Monaco la ferma volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, aprendo ufficialmente un’asta europea per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero.

Calciomercato Milan: la strategia di Furlani per Goretzka e la concorrenza dell’Arsenal

La dirigenza rossonera si è mossa con anticipo. Furlani e Tare sono in contatto costante con la Roof, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore e che gestisce anche il rossonero Füllkrug. Un asse preferenziale che potrebbe favorire il Milan, anche se la strada è in salita. Goretzka, attualmente concentrato sul Triplete con il Bayern, ha messo in cima ai suoi desideri un’esperienza all’estero, con la Premier League (Arsenal in pole) e l’Atletico Madrid come principali alternative.

Tuttavia, il Milan resta una pista concreta a determinate condizioni:

Per convincere Goretzka, il club deve blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’Europa che conta, il tedesco non prenderà in considerazione l’offerta. Richieste d’ingaggio: L’operazione è complessa sul piano economico. Il centrocampista classe ’95 chiede oltre 5 milioni di euro netti a stagione più bonus e commissioni elevate.

La decisione finale non arriverà prima di giugno 2026, dopo la finale di Champions e con lo sguardo rivolto al Mondiale. Il Milan però c’è, pronto a sfruttare i buoni uffici con il suo entourage per regalare ad Allegri un rinforzo di caratura mondiale.