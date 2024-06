Douglas Luiz Milan, la Juve alza il PRESSING! Passi avanti per il centocampista dell’Aston Villa: TUTTI i dettagli sul suo futuro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe facendo passi in avanti importanti per Douglas Luiz, centrocampista in forza all’Aston Villa e già cercato dal Milan nell’estate del 2022.

Il club bianconero lavora senza sosta allo scambio con Weston McKennie, ben contento di raggiungere nuovamente la Premier League.