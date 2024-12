Calciomercato Milan, Furlani dice no! Formula impossibile, a quelle condizioni non si muove da Milanello

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani stoppa la Juve sul fronte Tomori: operazione in prestito praticamente impossibile

Come riferito da Tuttosport, la Juve sta continuando a bussare alle porte del calciomercato Milan per capire i margini di manovra relativi al futuro di Fikayo Tomori.

Punto a favore per l’acquisto è il fatto che ha giocato già con Kalulu, il che ridurrebbe i tempi di adattamento. I rossoneri al momento dicono no al prestito con diritto di riscatto, ma potrebbero cambiare idea qualora il giocatore premesse per trasferirsi a Torino.