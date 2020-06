Calciomercato Milan: Thiago Silva spara alto, Everton avanti

Calciomercato Milan: il futuro di Thiago Silva sarebbe lontano dal club rossonero. In questo momento sarebbe favorito l’Everton, il motivo

Thiago Silva difficilmente vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Il giocatore chiederebbe un biennale a 12 milioni di euro complessivi, dunque 6 milioni all’anno.

Il progetto Elliott non prevede tali esborsi economici a livello di ingaggio e per questo motivo il suo approdo a Milanello parrebbe tutt’altro che facile. In questo momento solo l’Everton di Ancelotti sarebbe disposto a versare al brasiliano 9 milioni di euro più bonus in due anni, cifra allettante, che potrebbe convincere il forte centrale parigino.