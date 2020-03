Elliott: solo un obiettivo in testa per il progetto, ridurre i costi

La proprietà non ha dubbi, bisogna abbassare i costi presto

Solo un obiettivo in questo periodo di grande difficoltà, ovvero abbassare i costi. Gli stipendi dei giocatori a breve potrebbero essere ritoccati per volontà di Elliott. Bisogna dare una mano tutti per uscire da questa situazione, poi si comincerà a studiare il mercato estivo sia in entrata che in uscita.

Gigio nome caldo: a oggi non c’è notizia sul rinnovo

Il suo contratto, per il momento, non è ancora stato rinnovato. Donnarumma è in bilico. Raiola è pronto a confrontarsi insieme a società e dirigenza.