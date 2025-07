Condividi via email

Calciomercato Milan, nuovo nome intrigante per la fascia sinistra: si guarda in Premier League per il post Theo Hernandez. Le ultimissime

Il Milan è ancora impegnato nella ricerca di un sostituto per Theo Hernandezsulla fascia sinistra. Un ruolo chiave che i rossoneri faticano a coprire, specialmente dopo aver visto sfumare un obiettivo concreto.

Infatti, Archie Brown, sul quale il Milan aveva puntato, ha scelto di trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. Determinanti sono stati i contatti diretti con il presidente del club turco e, soprattutto, l’intervento di José Mourinho, che ha convinto il giocatore. Un duro colpo per la dirigenza di Via Aldo Rossi, che ora deve rivedere i suoi piani.

In attesa di trovare una soluzione definitiva, l’allenatore Massimiliano Allegrista valutando diverse opzioni interne. Tra queste, sta tenendo d’occhio il giovane Davide Bartesaghi, promettente prospetto del vivaio rossonero. Un’altra ipotesi, più sorprendente, è l’idea di adattare momentaneamente Tommaso Pobega in quella posizione. Una soluzione d’emergenza che testimonia la necessità di trovare presto un rinforzo.

Milan e Manchester United su Pervis Estupiñán

Nel frattempo, la dirigenza rossonera continua a sondare il mercato e un nome nuovo è emerso con forza: Pervis Estupiñán, terzino sinistro ecuadoriano classe 1998 in forza al Brighton. Come riportato da Ben Jacobs di GiveMeSport, il Milan non è l’unico club interessato al giocatore. Anche il Manchester United ha messo gli occhi su di lui e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore.

Il Brighton, dal canto suo, sembrerebbe aperto alla cessione di Estupiñán, soprattutto dopo aver già acquisito Maxim De Cuyper dal Bruges per 20 milioni di euro, un altro profilo che era stato sondato in passato dal Milan. La pista Estupiñán si fa dunque calda, ma la concorrenza dei Red Devils renderà l’operazione tutt’altro che semplice per il Milan.