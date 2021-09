Calciomercato Milan: testa a testa con l’Arsenal per un talento olandese

Secondo quanto riportato dall’Express, ci sarebbe un testa a testa tra Milan e Arsenal per Noa Lang del Club Brugge

Occhio ai giovani. Il centrocampo del Milan dalla prossima stagione si arricchirà con un nuovo membro: Yacine Adli, rimasto in prestito al Bordeaux. Tuttavia si continuano a monitorare la situazione di altri centrocampisti, di talento e in prospettiva per il futuro.

Secondo quanto riportato dall’Express, ci sarebbe un testa a testa tra Milan e Arsenal per Noa Lang , centrocampista u21 olandese, classe ’99 del Club Brugge. il giocatore stuzzica delle due squadre, che nelle prossime sessioni di mercato faranno dei tentativi per portarlo via dal Belgio.