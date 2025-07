Calciomercato Milan, Tare accelera: tre uscite possibili, risoluzione all’orizzonte? Ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare accelera sul fronte delle uscite: possibili novità su Morata, Vasquez e Chukwueze. La situazione

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si prepara a mosse significative per rinforzare la rosa. Le voci si susseguono e le trattative, alcune già avviate, altre ancora in fase embrionale, dipingono uno scenario di grande fermento per i tifosi rossoneri. Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport ha fornito aggiornamenti cruciali, che andiamo a rielaborare per delineare le possibili strategie del club.

La Situazione Attaccanti: Morata, Osimhen e le Gerarchie in Evoluzione

Una delle aree su cui il calciomercato Milan potrebbe concentrarsi maggiormente è l’attacco. Sebbene non ci siano dirette menzioni di un interesse rossonero per Alvaro Morata, le dinamiche di mercato possono creare effetti a cascata. La notizia che il Galatasaray è vicino a chiudere per Victor Osimhen è di per sé un evento significativo. Se l’affare Osimhen-Galatasaray andasse in porto, si libererebbe Morata per il Como. Questo scenario, pur non coinvolgendo direttamente il Milan, potrebbe influenzare il mercato degli attaccanti in Serie A, aprendo o chiudendo opportunità per vari club. Il Milan di Tare e Allegri dovrà monitorare attentamente queste evoluzioni, considerando le proprie esigenze offensive e le possibili occasioni che si presenteranno. La ricerca di un centravanti di livello è sempre una priorità per un club ambizioso come il Milan.

Futuro di Vasquez: Una Decisione Imminente

Rimanendo in tema di gestione della rosa, la situazione di Devis Vasquez è oggetto di attenta valutazione. Il portiere, arrivato al Milan ma finora con poco spazio, potrebbe vedere il suo futuro lontano da Milanello. Si sta valutando la risoluzione del contratto con il giocatore, e una decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni. Questo evidenzia la volontà di Tare e Allegri di ottimizzare la rosa, liberando spazio e risorse per nuovi innesti o per giocatori che rientrano pienamente nei piani tecnici. Ogni singola posizione sarà sotto la lente d’ingrandimento per costruire una squadra competitiva e in linea con le idee del nuovo corso.

Chukwueze e l’Interesse del Fulham: Possibili Nuove Trattative

Sul fronte degli esterni d’attacco, l’interesse del Fulham per Samuel Chukwueze si conferma anche in questa sessione di mercato estiva, dopo un sondaggio già effettuato a gennaio. Attualmente, non c’è ancora una trattativa concreta tra i due club, ma il perdurare dell’interesse inglese è un segnale importante. Se il Fulham dovesse presentare un’offerta congrua, il Milan, sotto la direzione di Igli Tare, potrebbe considerare la cessione dell’esterno nigeriano. Questo aprirebbe scenari interessanti per il club rossonero, che potrebbe reinvestire il ricavato per rinforzare altre aree del campo o per puntare su un profilo diverso, magari più in linea con le strategie tattiche di Massimiliano Allegri. La gestione delle uscite è altrettanto fondamentale quanto quella delle entrate per un mercato di successo.

In sintesi, il Milan di Tare e Allegri si muove su più fronti, tra la valutazione di possibili esuberi come Vasquez, l’attenta osservazione delle dinamiche di mercato che potrebbero coinvolgere giocatori come Morata, e la gestione di interessi concreti su elementi della rosa come Chukwueze. Le prossime settimane saranno decisive per definire la fisionomia del nuovo Milan, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa, come riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport.