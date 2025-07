Calciomercato Milan, Tare ha rotto gli indugi! Trattativa che decolla, questi i termini dell’operazione

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a definire la trattativa con l’Almeria per Pubill: questi i termini della possibile operazione

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, il mercato rossonero si infiamma, e un nome in particolare sta catturando l’attenzione: Marc Pubill, il promettente terzino destro dell’Almeria. Le indiscrezioni, riportate dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano, suggeriscono che il Milan è pronto ad avviare le trattative con il club spagnolo e l’entourage del giocatore per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Questa mossa strategica evidenzia la volontà del nuovo tecnico di rinforzare la fascia destra, un reparto che necessita di nuove energie e prospettive future.

L’interesse per Pubill non è una novità assoluta, ma l’accelerazione delle trattative sotto la gestione Allegri segna un cambio di passo significativo. Il Milan, consapevole della necessità di innesti di qualità per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa, vede in Pubill il profilo ideale: giovane, dinamico e con un ampio margine di crescita. La sua versatilità e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rendono un obiettivo primario per la dirigenza rossonera. La determinazione del Milan è palpabile, con la squadra che sembra intenzionata a chiudere l’affare rapidamente per mettere a disposizione di Allegri una rosa completa il prima possibile.

Tuttavia, la strada per arrivare a Pubill non è priva di ostacoli. Il Wolverhampton Wanderers, noto semplicemente come Wolves, è da tempo sulle tracce del difensore spagnolo e, secondo quanto riportato da Romano, è pronto a stringere i tempi per chiudere l’operazione. I Wolves sono conosciuti per la loro capacità di individuare e acquisire giovani talenti, e la loro fermezza nell’inseguire Pubill testimonia il valore che attribuiscono al giocatore. Questa concorrenza agguerrita mette il Milan di fronte a una sfida non indifferente, costringendolo a giocare d’anticipo e a formulare un’offerta convincente.

Ciò che rende questa situazione particolarmente intrigante è la volontà del giocatore stesso. Nonostante l’interesse concreto e pressante dei Wolves, Marc Pubill continua ad aspettare il Milan. Questa preferenza marcata per la maglia rossonera rappresenta un vantaggio significativo per il club italiano. La possibilità di giocare in un campionato prestigioso come la Serie A, sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri, e in una squadra con la storia e l’ambizione del Milan, sembra essere un fattore decisivo per il giovane terzino. La sua pazienza e la sua fiducia nel progetto rossonero potrebbero rivelarsi l’ago della bilancia in questa trattativa complessa.

La decisione finale spetta ora al Milan. Il club deve agire con prontezza e decisione per non perdere l’occasione di assicurarsi un giocatore che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della fascia destra. L’ingaggio di Pubill non solo risolverebbe una lacuna tattica, ma invierebbe anche un segnale forte al mercato e ai tifosi, dimostrando l’intenzione di costruire una squadra competitiva e ambiziosa sotto la nuova guida tecnica. La strategia del Milan in questi giorni sarà cruciale: se riusciranno a capitalizzare la volontà del giocatore e a superare la concorrenza dei Wolves, il nuovo ciclo Allegri potrebbe iniziare con un colpo di mercato importante.