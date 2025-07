Calciomercato Milan, missione terzini! Tare sfoglia la margherita, tutti i nomi sul taccuino

Calciomercato Milan, parte la missione terzini in casa rossonera: Igli Tare pronto a sfogliare la margherita, tutti i nomi

Il Milan è più che mai attivo sul fronte calciomercato, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione del neo-tecnico Massimiliano Allegri. Dopo i primi importanti arrivi a centrocampo, l’attenzione si sposta ora su altre aree cruciali: l’attacco e le fasce difensive, considerate priorità assolute.

Nonostante la situazione legata a Jashari dal Bruges sia ancora in stand-by, Tare sta portando avanti diversi dossier caldi. L’obiettivo è chiaro: affiancare all’attuale punta Gimenez un profilo “alla Giroud”, un attaccante esperto e con le caratteristiche giuste per completare il reparto offensivo.

Ma è sulle fasce difensive che si concentrano gran parte delle energie. Con la partenza di Theo Hernandez e Walker, al momento il Milan può contare solo sui duttili Alex Jimenez e Filippo Terracciano. Per questo motivo, è lecito aspettarsi l’arrivo di due terzini titolari, uno per la fascia destra e uno per quella sinistra. Il Milan è impegnato in due duelli a distanza per queste posizioni chiave.

Duello a destra: Pubill in vantaggio su Doué

Per la fascia destra, il confronto è tra Marc Pubill e Guela Doué. Al momento, il difensore spagnolo Pubill sembra essere in netto vantaggio. Il Milan ha mostrato grande cautela e professionalità, inviando lo scorso venerdì 18 luglio membri del proprio staff medico a Barcellona. L’obiettivo era accertarsi delle condizioni fisiche del classe 2003, in particolare del suo ginocchio, che gli aveva già causato problemi la scorsa stagione, facendo saltare un trasferimento all’Atalanta per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La preoccupazione per l’integrità fisica del giocatore è massima, ma i controlli preliminari daranno al Milan le garanzie necessarie prima di avviare una vera e propria trattativa con l’Almeria.

Dall’altra parte, c’è Guela Doué, fratello maggiore della stella del PSG Desiré. Il classe 2002, legato allo Strasburgo da un contratto fino al giugno 2029, è stato acquistato lo scorso anno dal Rennes per 6 milioni di euro. Nell’ultima stagione di Ligue 1, Doué ha collezionato 32 presenze, con 1 gol e 2 assist in 2716 minuti giocati. Tuttavia, le richieste economiche dello Strasburgo si attestano poco sotto i 30 milioni di euro, una cifra ritenuta al momento eccessiva dal Milan, nonostante l’ivoriano abbia dimostrato ottime qualità.

Duello a sinistra: Estupinan si avvicina, Garcia sullo sfondo

Sulla fascia sinistra, la sfida vede contrapposti Fran Garcia e Pervis Estupinan. Sembra esserci crescente ottimismo per l’arrivo dell’ecuadoregno. Il Brighton parte da una richiesta di circa 20 milioni di euro per Estupinan, ma la sua chiara volontà di vestire la maglia rossonera sta facilitando le trattative. L’esterno vede il Milan come la destinazione perfetta per fare il salto di qualità nella sua carriera.

Il calciomercato Milan ha presentato una prima offerta di 12 milioni di euro, seguita da una seconda intorno ai 15 milioni di euro, esclusi bonus. La distanza tra domanda e offerta si è, quindi, assottigliata, e si attende una rapida intesa tra i club. Per Estupinan sarebbe pronto un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda Fran Garcia, il suo arrivo al Milan potrebbe garantirgli maggiore spazio, vista la concorrenza agguerrita al Real Madrid. Con Xabi Alonso che potrebbe non garantirgli un ruolo da titolare, e l’arrivo di Alvaro Carreras dal Benfica che si aggiunge a Mendy, Garcia potrebbe vedere ridotto il suo minutaggio. Il classe 1999 può contare su uno sponsor d’eccezione all’interno del Milan: Luka Modric. Resta da capire se il Real Madrid intenda mantenere un controllo sul laterale mancino, replicando quanto fatto con Brahim Diaz, oppure sia propenso a una cessione definitiva.

Il lavoro di Tare è incessante e il Milan si prepara a rinforzare la rosa con elementi di spessore internazionale per affrontare al meglio la prossima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Fonte: Calciomercato.com