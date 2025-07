Calciomercato Milan, il parere su Musah non cambia! Tare avvisa l’americano, scenario definito per il futuro

Calciomercato Milan, i rossoneri non hanno cambiato parere su Yunus Musah: il centrocampista americano resta in uscita

Il futuro di Yunus Musah al Milan sembra sempre più lontano da Milano, con il club rossonero intenzionato a puntare su altri profili per il proprio centrocampo. A fare chiarezza sulla situazione è il giornalista Marco Pasotto de La Gazzetta dello Sport, che ha delineato un quadro preciso e ricco di sfumature riguardo al destino del talentuoso centrocampista americano.

Secondo Pasotto, Musah sarebbe stato tra i primissimi giocatori a cui è stato comunicato che il calciomercato Milan non lo considera più parte integrante dei piani futuri per il reparto mediano. Questa decisione ha aperto le porte a diverse speculazioni e, a quanto pare, anche a un affare quasi concluso che avrebbe portato il giovane statunitense a Napoli.

L’operazione, che si vociferava valesse circa 25 milioni di euro, avrebbe rappresentato una significativa plusvalenza per il Milan. Un affare che sembrava ormai tutto fatto, con le due società vicinissime all’accordo. Tuttavia, un cambio di rotta inaspettato ha fatto saltare il trasferimento. La permanenza di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli, nonostante le voci di una sua possibile partenza, ha complicato i piani e, di conseguenza, l’affare Musah è sfumato da un giorno all’altro.

La situazione di Anguissa è strettamente legata all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Il tecnico salentino, infatti, avrebbe deciso di puntare sulla continuità e sull’esperienza del centrocampista camerunense, rendendo superflua la ricerca di un nuovo innesto con le caratteristiche di Musah. Questa svolta ha avuto ripercussioni dirette sul destino del calciatore milanista, bloccando una trattativa che appariva già definita.

Nonostante il colpo di scena del Napoli, Yunus Musah rimane comunque sul mercato. L’intenzione del Milan di cederlo è stata ribadita in modo inequivocabile, e a confermarlo è stato anche Igoli Tare, dirigente del club rossonero, che ha fatto direttamente chiarezza sulla questione. Le sue parole, riportate da Pasotto, non lasciano spazio a dubbi: “Stiamo cercando profili con caratteristiche diverse“. Questa dichiarazione sottolinea la volontà del Milan di rifondare il centrocampo con giocatori che si adattino maggiormente alla visione tattica del club per la prossima stagione.

Per Musah, quindi, si aprono nuove prospettive. Nonostante la delusione per l’affare Napoli non andato a buon fine, il suo status di nazionale statunitense e le sue qualità atletiche e tecniche lo rendono un profilo interessante per numerosi club, sia in Italia che all’estero. Il mercato è dinamico e imprevedibile, e le opportunità non mancheranno per un giocatore giovane ma già con una buona esperienza internazionale.

Il Milan, dal canto suo, continuerà la sua ricerca per trovare i centrocampisti ideali che possano innalzare il livello qualitativo e tattico della squadra. La vicenda Musah è un chiaro esempio di come il mercato calcistico sia influenzato da numerosi fattori, dalle strategie societarie ai piani tecnici degli allenatori, fino alle dinamiche individuali dei giocatori. Resta da vedere quale sarà la prossima destinazione di Yunus Musah, ma una cosa è certa: il suo futuro sarà lontano da San Siro.