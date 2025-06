Calciomercato Milan, Tare toglie il big dalla lista dei partenti: «Sarà con noi anche la prossima stagione, lo confermo». Le ultimissime notizie

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Igli Tare, DS del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni legate a Maignan.

«Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione. C’è stato un interessamento da un club della Premier ma alla fine non si è trovato un accordo, sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo deciso di puntare su di lui e di guardare avanti insieme. Il mercato è imprevedibile ma per noi rimane un punto fermo di questa squadra. Dobbiamo trasmettere un po’ di entusiasmo e per questo stiamo cercando di capire cosa serve per migliorare questa squadra: saranno tutti giocatori funzionali a questo progetto per aumentare le qualità di questa squadra che già era forte».