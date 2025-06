Calciomercato Milan, blitz di Tare in Belgio! Chiusura vicina, nuovo colpo per Allegri. I dettagli

Calciomercato Milan, spunta il blitz di Igli Tare in Belgio per chiudere l’affare Jashari con il Brugge: ballano cinque milioni di euro

Il calciomercato Milan, con la chiara intenzione di rafforzare la propria linea mediana in vista della prossima stagione, sta intensificando i propri sforzi sul mercato. L’obiettivo primario, secondo le recenti indiscrezioni che si rincorrono nel panorama calcistico italiano, sembra essere Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Club Brugge. L’interesse per il talentuoso svizzero, che sta emergendo come uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, è stato sottolineato con particolare enfasi da Michele Criscitiello di Sportitalia, il quale ha rivelato come il direttore sportivo Tare sia pronto a fare un passo decisivo per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri.

La necessità di un rinforzo a centrocampo è una priorità per il Milan, che punta a costruire una squadra ancor più competitiva, capace di affrontare al meglio gli impegni sia in campionato che nelle coppe europee. Jashari, con le sue caratteristiche di dinamismo, visione di gioco e capacità di recupero palla, si inserirebbe perfettamente nel progetto tattico rossonero, offrendo nuove soluzioni e una ventata di freschezza al reparto. La sua giovane età, inoltre, lo rende un investimento non solo per il presente ma anche, e soprattutto, per il futuro del club.

Le trattative, come spesso accade nel mercato del calcio, sono entrate nella fase cruciale. Sempre secondo quanto riportato da Criscitiello, la giornata di domani sarà determinante: è infatti previsto un incontro decisivo tra le parti per cercare di limare le distanze e trovare l’accordo definitivo. Il nodo principale, al momento, sembra essere di natura economica. Attualmente, la richiesta del Club Brugge e l’offerta del Milan sono separate da circa 5 milioni di euro. Una cifra significativa, ma non insormontabile, soprattutto se la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera dovesse giocare un ruolo chiave nel convincere il suo attuale club.

A confermare l’importanza di Jashari nel taccuino degli obiettivi del Milan, e a rincarare la dose sulle trattative in corso, interviene anche Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, che da tempo segue con attenzione le mosse dei grandi club italiani. Pedullà, infatti, ha più volte ribadito l’interesse del Milan per il centrocampista svizzero, sottolineando come la dirigenza rossonera lo consideri un profilo ideale per dare qualità e quantità al centrocampo. Le sue analisi, spesso molto precise e dettagliate, avvalorano ulteriormente le voci che vedono Jashari sempre più vicino a San Siro. La perseveranza del Milan nel perseguire questo obiettivo dimostra la fiducia nelle qualità del ragazzo e la volontà di investire su giovani talenti che possano garantire un futuro solido e vincente.

L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sperano di vedere presto Ardon Jashari indossare la maglia del Milan. La giornata di domani, dunque, si preannuncia ricca di sviluppi e potrebbe essere quella decisiva per sbloccare una trattativa che, se dovesse andare a buon fine, rappresenterebbe un tassello importante nella costruzione del nuovo centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. L’entusiasmo è alto, e il Milan è pronto a sferrare l’ultimo attacco per assicurarsi il giovane talento del Club Brugge.