Calciomercato Milan, non solo Fullkrug: spunta l’idea Mario Gila per la difesa. Prime mosse di Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono anche un difensore a gennaio: Igli Tare avvia i primi contatti per Mario Gila

Mentre il Milan accelera per consegnare una punta a Massimiliano Allegri, il Direttore Sportivo Igli Tare non perde di vista la necessità di rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ultimo nome finito sul taccuino rossonero è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio.

Calciomercato Milan, Il fattore Tare: un colpo “in famiglia”

Il nome di Gila non è affatto casuale: Igli Tare lo conosce alla perfezione. Fu proprio l’attuale DS rossonero a portarlo in Italia ai tempi della Lazio, prelevandolo dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro. La stima tecnica tra i due è profonda e Tare vede nello spagnolo il profilo ideale per rapidità e lettura del gioco.

Incontro fissato con Alejandro Camaño

Nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto tra il Milan e l’agente del giocatore, il potente Alejandro Camaño (procuratore, tra gli altri, di Lautaro Martinez).

Capire se ci sono margini per un trasferimento immediato a gennaio. Il contratto: Gila è legato alla Lazio fino al giugno 2027, il che impone una trattativa serrata sui costi dell’operazione.

Gerarchie di mercato: prima la punta

Nonostante l’interesse per Gila e la suggestione Christensen (offerto dal Barcellona), il Milan ha stabilito delle priorità chiare: