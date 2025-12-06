Gila, il Milan è ancora interessato: la Lazio ha bisogno di vendere? La notizia che cambia il futuro!

Gila potrebbe lasciare la Lazio per consentire ai biancoceleste di incassare la cifra necessaria, le ultime sullo spagnolo

La Lazio si trova di fronte a una chiara necessità finanziaria: per sbloccare le prossime mosse di calciomercato e sistemare i parametri di bilancio, il club capitolino deve concretizzare una cessione monstre da almeno 25-30 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero. Questa stringente esigenza apre scenari interessanti per le altre grandi della Serie A, in particolare per il Milan, che monitora con attenzione la situazione.

Mario Gila: Il Difensore Biancoceleste che Fa Gola ai Rossoneri

Il nome finito al centro di queste speculazioni, che potrebbe essere sacrificato dalla società biancoceleste, è quello di Mario Gila. Il giovane difensore centrale spagnolo, arrivato a Roma dal Real Madrid Castilla, si è gradualmente affermato come un elemento di valore e prospettiva all’interno della retroguardia. Il suo profilo è diventato particolarmente appetibile sul mercato, garantendo una potenziale plusvalenza significativa, anche se parte dell’incasso andrebbe al Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita.

L’interesse su Gila si è concentrato anche sui rivali storici della Capitale, ma è il Milan a osservare la situazione con maggiore concretezza. Il Diavolo, costantemente alla ricerca di giovani talenti per rafforzare la propria rosa, vede nello spagnolo un tassello ideale per il reparto difensivo, in linea con la strategia societaria di puntare su elementi di prospettiva e con esperienza nel campionato italiano.

La Mossa del Milan: Scenari Aperti Già a Gennaio

La notizia delle impellenti necessità di cassa della Lazio può trasformarsi in un vero e proprio “assist” per il club meneghino.

Se la dirigenza laziale, guidata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, sarà costretta a mettere Gila sul mercato per raggiungere l’obiettivo di incasso prefissato, il Milan si farà trovare pronto. Il difensore è un profilo che piace a Milanello, e l’urgenza di vendere da parte della società capitolina potrebbe abbassare le pretese economiche o favorire un’operazione che non si trascini fino all’estate.

Il trasferimento di Mario Gila, difensore solido e duttile, al Milan potrebbe quindi concretizzarsi a gennaio, permettendo alla Lazio di sbloccare l’indice di liquidità necessario per operare in entrata e al club rossonero di assicurarsi un rinforzo importante in difesa.