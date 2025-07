Calciomercato Milan, Tare stringe il cerchio! Chiusura nei prossimi giorni, cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a stringere il cerchio per quanto riguarda la trattativa Estupinian col Brighton

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il calciomercato Milan si muove con decisione per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Al centro delle attenzioni rossonere c’è il talentuoso terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupiñán, attualmente in forza al Brighton. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, parlano di un accordo totale raggiunto tra il Milan e l’entourage del giocatore per quanto riguarda l’ingaggio. Un “sì” convinto di Estupiñán alla destinazione rossonera che fa ben sperare i tifosi e la dirigenza milanista.

Il nuovo corso del Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ha individuato in Estupiñán il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina difensiva. La sua velocità, la sua abilità nel cross e la sua fase difensiva solida lo rendono un elemento prezioso e versatile, capace di interpretare al meglio il gioco che Allegri intende proporre. La fiducia riposta in Tare e Allegri è palpabile, e la loro sinergia sta già portando i primi frutti sul mercato.

Nonostante l’accordo con il giocatore sia già in cassaforte, la trattativa con il Brighton si preannuncia più complessa. Il club inglese valuta il proprio gioiello intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che il Milan sta cercando di limare. L’offerta iniziale rossonera, di 13 milioni di euro garantiti, è stata giudicata insufficiente dalla società britannica. Tuttavia, il Milan è pronto a rilanciare e a presentare una nuova proposta che si avvicini alle richieste del Brighton, dimostrando la ferma volontà di portare Estupiñán a Milanello. La dirigenza milanista confida nella possibilità di chiudere l’affare già nei prossimi giorni, accelerando i tempi per mettere il giocatore a disposizione di mister Allegri il prima possibile per il ritiro pre-campionato.

L’arrivo di Estupiñán rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan, che punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La strategia di mercato messa in atto da Igli Tare è chiara: individuare giovani talenti con margini di crescita elevati e profili già affermati che possano alzare immediatamente il livello della squadra. L’esperienza di Tare nel scovare e valorizzare giocatori è ben nota e i tifosi rossoneri ripongono grandi speranze nelle sue capacità.

La pressione sul Milan è alta, ma la società è determinata a centrare l’obiettivo. L’entusiasmo attorno a questa possibile operazione è tangibile, e l’aggiunta di un giocatore del calibro di Estupiñán andrebbe a rafforzare ulteriormente un reparto che ha bisogno di alternative di qualità. Il countdown è iniziato: il Milan spera di annunciare presto il suo nuovo terzino sinistro, regalando un importante rinforzo a Massimiliano Allegri e ai tifosi rossoneri, che sognano una stagione ricca di successi sotto la nuova gestione targata Tare-Allegri. La fiducia è alta, le trattative sono in corso e il Milan è fiducioso di poter concludere l’operazione in tempi brevi.