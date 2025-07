Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno preso una decisione: questo calciatore non farà parte del progetto. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Emerson Royal sembra sempre più lontano da Milano, sponda rossonera. Il terzino brasiliano, infatti, non rientrerebbe nei piani del Milan sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igori Tare. Una decisione che segna una chiara inversione di rotta rispetto a quanto ipotizzato in precedenza, e che ora spinge la dirigenza rossonera a cercare una cessione nel breve periodo.

Questa presa di posizione da parte del club milanese evidenzia la volontà di Allegri e Tare di modellare la rosa secondo precise esigenze tattiche e strategiche, nelle quali Emerson Royal non trova spazio. Nonostante le sue indubbie qualità, evidentemente il suo profilo non si adatta al modulo o alla visione di gioco che il nuovo staff tecnico intende implementare. La notizia apre ora a diversi scenari per il giocatore, che dovrà trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Il Milan, dal canto suo, ha l’obiettivo di monetizzare dalla sua cessione per reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato ritenuti più funzionali al progetto. La ricerca di un acquirente è già iniziata e la dirigenza rossonera sta sondando il terreno sia in Italia che all’estero. Diversi club potrebbero essere interessati alle prestazioni di un laterale con esperienza internazionale come Emerson Royal, rendendo possibile una trattativa in tempi rapidi.