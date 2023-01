Calciomercato Milan: su Tatarusanu c’è l’interesse del Torino

Ultime novità di calciomercato per il Milan. Ciprian Tatarusanu sarebbe finito nel mirino del Torino in vista di giugno

Tra i giocatori con le valigie in mano in vista dell’estate in casa Milan c’è anche il portiere Ciprian Tatarusanu. L’estremo difensore rumeno andrà in scadenza il prossimo giugno con il suo contratto che molto probabilmente non verrà rinnovato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, su di lui c’è l’interesse del Torino. In casa granata ci sono infatti riflessioni in corso sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic ed Etrit Berisha.