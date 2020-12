Calciomercato Milan: si segue sotto traccia Zaccagni ma su di lui anche…

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo le prestazioni di Zaccagni dell’Hellas Verona, sul giocatore però ci sarebbe concorrenza

Il Milan sarebbe molto attivo sul calciomercato non solo in uscita ma soprattutto in entrata. Oltre al difensore e vice Ibrahimovic, i rossoneri starebbero seguendo per l’estate anche Zaccagni dell’Hellas Verona.

Stando a quanto riporta, però, l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ci sarebbero due concorrenti italiane in vantaggio sul club milanista: Roma e Lazio.