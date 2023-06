Mercato Milan, sfuma Tielemans: trovato l’accordo con un altro club. Il calciatore si sta sottoponendo a visite mediche

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’Aston Villa ha raggiunto un accordo per firmare Youri Tielemans.

Sfuma così il colpo centrocampista belga per il Milan. Il calciatore si sta sottoponendo a visite mediche prima di finalizzare un contratto ed è pronto per entrare come free agent dopo aver lasciato il Leicester City.